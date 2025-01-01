DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Obtiene el volumen de la operación de compra.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // precio
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in] Precio.

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen (en lotes) de la operación de compra.

Nota

Obtiene el volumen de la operación de compra (método CheckOpenLong(...) del objeto de gestión del dinero).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Método que obtiene el lote de la posición larga abierta.                |
//| ENTRADA:  price - precio,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| SALIDA: lote de apertura.                                            |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }