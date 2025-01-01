DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInitTrailing 

InitTrailing

Inicializa el objeto Trailing Stop.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // puntero
   )

Parámetros

trailing

[in]  Puntero al objeto de la clase CExpertTrailing (o clases derivadas).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Si trailing es NULL, se utilizará la clase ExpertTrailing, que no hace nada.