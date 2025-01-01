DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertRefresh 

Refresh

Actualiza todos los datos.

virtual bool  Refresh()

Valor devuelto

true si hace falta procesar más ticks, de lo contrario false.

Nota

Permite determinar la necesidad de procesar los ticks. Si hace falta, actualiza todas las cotizaciones, las series temporales y los datos de los indicadores, y devuelve true.

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Refresca los datos para procesarlos                                   |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.                     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- refresca los precios
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- comprueba si hace falta procesar
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- refresca los indicadores
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }