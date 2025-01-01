DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckDeleteOrderShort 

CheckDeleteOrderShort

Comprueba las condiciones para borrar la orden pendiente Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba la fecha de caducidad de la orden. Comprueba las condiciones para borrar la orden pendiente Sell Limit/Stop (método CheckCloseShort(...) del objeto de la clase Signal) y borra la orden si la condición se satisface (método DeleteOrderShort()).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el borrado de la orden corta limit/stop                          |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- comprueba la posibilidad de borrar la orden corta
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }