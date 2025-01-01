//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba el borrado de la orden corta limit/stop |

//| ENTRADA: no. |

//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- comprueba la posibilidad de borrar la orden corta

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- devuelve sin operaciones

return(false);

}