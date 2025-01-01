- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetOtherSeries
Establece los punteros a series externas (no precio).
|
virtual bool SetOtherSeries(
Parámetros
spread
[in] Puntero a la serie temporal Spread.
time
[in] Puntero a la serie temporal Time.
tick_volume
[in] Puntero a la serie temporal TickVolume.
real_volume
[in] Puntero a la serie temporal RealVolume.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.
Nota
La configuración de punteros a series temporales externas (no precio) hace falta si el objeto utiliza series temporales del símbolo y del marco temporal diferentes a los definidos en la inicialización.