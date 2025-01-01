DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseSetOtherSeries 

SetOtherSeries

Establece los punteros a series externas (no precio).

virtual bool  SetOtherSeries(
   CiSpread*       spread,        // puntero
   CiTime*         time,          // puntero
   CiTickVolume*   tick_volume,   // puntero
   CiRealVolume*   real_volume    // puntero
   )

Parámetros

spread

[in]  Puntero a la serie temporal Spread.

time

[in]  Puntero a la serie temporal Time.

tick_volume

[in]  Puntero a la serie temporal TickVolume.

real_volume

[in]  Puntero a la serie temporal RealVolume.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La configuración de punteros a series temporales externas (no precio) hace falta si el objeto utiliza series temporales del símbolo y del marco temporal diferentes a los definidos en la inicialización.