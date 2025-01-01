SetOtherSeries

Establece los punteros a series externas (no precio).

virtual bool SetOtherSeries(

CiSpread* spread,

CiTime* time,

CiTickVolume* tick_volume,

CiRealVolume* real_volume

)

Parámetros

spread

[in] Puntero a la serie temporal Spread.

time

[in] Puntero a la serie temporal Time.

tick_volume

[in] Puntero a la serie temporal TickVolume.

real_volume

[in] Puntero a la serie temporal RealVolume.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La configuración de punteros a series temporales externas (no precio) hace falta si el objeto utiliza series temporales del símbolo y del marco temporal diferentes a los definidos en la inicialización.