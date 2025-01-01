Compare

Compara los datos de un ítem de la lista con los datos de otro elemento de la lista.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Parámetros

node

[in] Puntero a un ítem de la lista para hacer la comparación

mode=0

[in] Variante de la comparación

Valor devuelto

0 - si los ítemes de la lista son iguales, -1 - si el ítem de la lista es menor que el ítem de la lista de comparación (nodo), 1 - si el ítem de la lista es mayor que el ítem de la lista de comparación (nodo).

Nota

El método Compare () de la clase CObject siempre devuelve 0 y no lleva a cabo ninguna acción. Si se desea comparar datos en clases derivadas, se tiene que implementar el método Compare (...). El modo de comparación debe utilizarse cuando se implementa la comparación multivariada.

Ejemplo: