Compare
Compara los datos de un ítem de la lista con los datos de otro elemento de la lista.
virtual int Compare(
Parámetros
node
[in] Puntero a un ítem de la lista para hacer la comparación
mode=0
[in] Variante de la comparación
Valor devuelto
0 - si los ítemes de la lista son iguales, -1 - si el ítem de la lista es menor que el ítem de la lista de comparación (nodo), 1 - si el ítem de la lista es mayor que el ítem de la lista de comparación (nodo).
Nota
El método Compare () de la clase CObject siempre devuelve 0 y no lleva a cabo ninguna acción. Si se desea comparar datos en clases derivadas, se tiene que implementar el método Compare (...). El modo de comparación debe utilizarse cuando se implementa la comparación multivariada.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CObject::Compare(...)