Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertValidationSettings 

ValidationSettings

Comprueba las configuraciones.

virtual bool  ValidationSettings()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

También comprueba las configuraciones de todos los objetos de los Asesores Expertos.