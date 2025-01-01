DocumentaciónSecciones
OnBookEventProcess

Establece la bandera que procesa el evento OnBookEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // bandera
   )

Parámetros

value

[in] Bandera que procesa el evento OnBookEvent.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera vale true, se procesa el evento OnBookEvent, de forma predeterminada, la bandera vale false.