OnBookEventProcess

Establece la bandera que procesa el evento OnBookEvent.

void OnChartEventProcess(

bool value

)

Parámetros

value

[in] Bandera que procesa el evento OnBookEvent.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera vale true, se procesa el evento OnBookEvent, de forma predeterminada, la bandera vale false.