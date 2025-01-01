DocumentaciónSecciones
TradeEventPositionStopTake

Manejador del evento "Posición Stop Loss/Take Profit disparada".

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.