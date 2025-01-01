DocumentaciónSecciones
CheckTrailingStop

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición abierta.

virtual bool  CheckTrailingStop()

Valor devuelto

true si se ha ejecutado alguna operación, false en caso contrario.

Nota

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición abierta (CheckTrailingStopLong() o CheckTrailingStopShort() para las posiciones largas y cortas).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el trailing stop/profit de la posición                          |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- la posición se tiene que seleccionar antes de la llamada
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- comprueba la posibilidad de modificar la posición larga
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- comprueba la posibilidad de modificar la posición corta
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }