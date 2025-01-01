- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase es la clase base de la clase CExpert y de todas las clases de estrategias de trading.
Descripción
CExpertBase proporciona los datos y los métodos comunes a todos los objetos del Asesor Experto.
Declaración
|
class CExpertBase : public CObject
Título
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CExpertBase
Descendientes directos
Métodos de la clase
Métodos públicos:
|
Inicialización
|
|
virtual Init
|
Método de inicialización de la instancia de la clase
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
Parámetros
|
|
Establece el símbolo
|
Establece el periodo de tiempo
|
Establece el ID del Asesor Experto
|
Indicadores y series temporales
|
|
virtual SetPriceSeries
|
Establece los punteros a las series temporales externas (series de precios)
|
virtual SetOtherSeries
|
Establece los punteros a las series temporales externas (series)
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa los indicadores y las series temporales
|
Acceso a datos protegidos
|
|
Obtiene la fase actual de inicialización del objeto
|
Establece el tipo de tendencia
|
Obtiene la máscara de bits de la serie temporal utilizada
|
Establece la bandera "Cada tick"
|
Acceso a las series temporales
|
|
Obtiene el elemento de la serie temporal Open por índice.
|
Obtiene el elemento de la serie temporal High por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal Low por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal Close por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal Spread por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal Time por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal TickVolume por índice
|
Obtiene el elemento de la serie temporal RealVolume por índice
Protected Methods:
|
Inicialización de series temporales
|
|
Método de inicialización de la serie temporal Open
|
Método de inicialización de la serie temporal High
|
Método de inicialización de la serie temporal Low
|
Método de inicialización de la serie temporal Close
|
Método de inicialización de la serie temporal Spread
|
Método de inicialización de la serie temporal Time
|
Método de inicialización de la serie temporal TickVolume
|
Método de inicialización de la serie temporal RealVolume
|
Métodos de servicio
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
Obtiene la unidad del nivel del precio
|
virtual StartIndex
|
Obtiene el índice de la barra inicial a analizar
|
virtual CompareMagic
|
Compara el ID del Asesor Experto con el valor especificado