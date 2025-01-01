DocumentaciónSecciones
CExpertBase

CExpertBase es la clase base de la clase CExpert y de todas las clases de estrategias de trading.

Descripción

CExpertBase proporciona los datos y los métodos comunes a todos los objetos del Asesor Experto.

Declaración

   class CExpertBase : public CObject

Título

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

Descendientes directos

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Métodos de la clase

Métodos públicos:

Inicialización

 

virtual Init

Método de inicialización de la instancia de la clase

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Parámetros

 

Symbol

Establece el símbolo

Period

Establece el periodo de tiempo

Magic

Establece el ID del Asesor Experto

Indicadores y series temporales

 

virtual SetPriceSeries

Establece los punteros a las series temporales externas (series de precios)

virtual SetOtherSeries

Establece los punteros a las series temporales externas (series)

virtual InitIndicators

Inicializa los indicadores y las series temporales

Acceso a datos protegidos

 

InitPhase

Obtiene la fase actual de inicialización del objeto

TrendType

Establece el tipo de tendencia

UsedSeries

Obtiene la máscara de bits de la serie temporal utilizada

EveryTick

Establece la bandera "Cada tick"

Acceso a las series temporales

 

Open

Obtiene el elemento de la serie temporal Open por índice.

High

Obtiene el elemento de la serie temporal High por índice

Low

Obtiene el elemento de la serie temporal Low por índice

Close

Obtiene el elemento de la serie temporal Close por índice

Spread

Obtiene el elemento de la serie temporal Spread por índice

Time

Obtiene el elemento de la serie temporal Time por índice

TickVolume

Obtiene el elemento de la serie temporal TickVolume por índice

RealVolume

Obtiene el elemento de la serie temporal RealVolume por índice

Protected Methods:

Inicialización de series temporales

 

InitOpen

Método de inicialización de la serie temporal Open

InitHigh

Método de inicialización de la serie temporal High

InitLow

Método de inicialización de la serie temporal Low

InitClose

Método de inicialización de la serie temporal Close

InitSpread

Método de inicialización de la serie temporal Spread

InitTime

Método de inicialización de la serie temporal Time

InitTickVolume

Método de inicialización de la serie temporal TickVolume

InitRealVolume

Método de inicialización de la serie temporal RealVolume

Métodos de servicio

 

virtual PriceLevelUnit

Obtiene la unidad del nivel del precio

virtual StartIndex

Obtiene el índice de la barra inicial a analizar

virtual CompareMagic

Compara el ID del Asesor Experto con el valor especificado

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare