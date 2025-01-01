DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTradeEventOrderTriggered 

TradeEventOrderTriggered

Manejador del evento "Orden pendiente disparada".

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.