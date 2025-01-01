Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Magic Establece el ID del Asesor Experto. void Magic( ulong value // magia ) Parámetros value [in] ID del Asesor Experto. Valor devuelto Ninguno. Period ValidationSettings