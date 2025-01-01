DocumentaciónSecciones
Magic

Establece el ID del Asesor Experto.

void  Magic(
   ulong  value     // magia
   )

Parámetros

value

[in]  ID del Asesor Experto.

Valor devuelto

Ninguno.