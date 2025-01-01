DocumentaciónSecciones
Establece la fecha de inicio del seguimiento del historial de trading.

void  PrepareHistoryDate()

Nota

El período de seguimiento del historial de trading se establece desde el principio del mes (pero no menos de un día).