Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Establece el símbolo. bool Symbol( string name // símbolo ) Parámetros name [in] Símbolo. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota La configuración del símbolo actual hace falta si el objeto utiliza otro símbolo diferente al definido en la inicialización. Init Period