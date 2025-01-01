DocumentaciónSecciones
Symbol

Establece el símbolo.

bool  Symbol(
   string    name     // símbolo
   )

Parámetros

name

[in]  Símbolo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La configuración del símbolo actual hace falta si el objeto utiliza otro símbolo diferente al definido en la inicialización.