Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseTrendType InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic TrendType Establece el tipo de tendencia. void TrendType( M_TYPE_TREND value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Valor nuevo del tipo de tendencia. Valor devuelto Ninguno. InitPhase UsedSeries