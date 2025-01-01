DocumentaciónSecciones
TrendType

Establece el tipo de tendencia.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo del tipo de tendencia.

Valor devuelto

Ninguno.