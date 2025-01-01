DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckTrailingOrderShort 

CheckTrailingOrderShort

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la orden pendiente Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la orden pendiente Sell Limit/Stop (método CheckTrailingOrderShort() del objeto Trade Signals) y modifica los parámetros de la orden si es necesario (método TrailingOrderShort()).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el trailing de la orden corta limit/stop                        |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- comprueba la posibilidad de modificar la orden corta
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }