HistoryPoint

Crea un punto de control del historial de trading (guarda el número de posiciones, órdenes, transacciones e historial de órdenes).

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // bandera
   )

Parámetros

from_check_trade=false

[in]  Bandera para evitar la recursión.

Nota

Guarda la cantidad de posiciones, órdenes, transacciones e historial de órdenes.