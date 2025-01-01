DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInitMoney 

InitMoney

Inicializa el objeto de gestión del dinero.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // puntero
   )

Parámetros

money

[in]  Puntero al objeto de la clase CExpertMoney (o clases derivadas).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Si money es NULL, se utilizará la clase CExpertMoney , con el mínimo lote.