//+------------------------------------------------------------------+

//| Método que obtiene el lote de la posición corta abierta. |

//| ENTRADA: price - precio, |

//| sl - stop loss. |

//| SALIDA: lote de apertura. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)

{

return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));

}