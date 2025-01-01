DocumentaciónSecciones
Obtiene el volumen de la operación de venta.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // precio
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in] Precio.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen (en lotes) de la operación de venta.

Nota

Obtiene el volumen de la operación de venta (método CheckOpenShort(...) del objeto de gestión del dinero).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Método que obtiene el lote de la posición corta abierta.               |
//| ENTRADA:  price - precio,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| SALIDA: lote de apertura.                                            |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }