Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertOnTickProcess 

OnTickProcess

Establece la bandera para procesar el evento OnTick.

void  OnTickOProcess(
   bool     value        // bandera
   )

Parámetros

value

[in]  Bandera para procesar el evento OnTick .

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera vale true, se procesa el evento OnTick, de forma predeterminada, la bandera vale true.