//+------------------------------------------------------------------+

//| Position select |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: no. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::SelectPosition(void)

{

bool res=false;

//---

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

res=m_position.SelectByMagic(m_symbol.Name(),m_magic);

else

res=m_position.Select(m_symbol.Name());

//---

return(res);

}