TradeEventOrderDeleted

Manejador del evento "Orden pendiente eliminada".

virtual bool  TradeEventOrderDeleted()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.