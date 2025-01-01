OnTradeProcess

Establece la bandera para procesar el evento OnTrade .

void OnTradeProcess(

bool value

)

Parámetros

value

[in] Bandera para procesar el evento OnTrade.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera es true, se procesa el evento OnTrade, de forma predeterminada, la bandera vale false.