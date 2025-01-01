DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertOnTradeProcess 

OnTradeProcess

Establece la bandera para procesar el evento OnTrade .

void  OnTradeProcess(
   bool     value        // bandera
   )

Parámetros

value

[in]  Bandera para procesar el evento OnTrade.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera es true, se procesa el evento OnTrade, de forma predeterminada, la bandera vale false.