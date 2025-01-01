DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertDeleteOrders 

DeleteOrders

Borra todas las órdenes.

virtual bool  DeleteOrders()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Borra todas las órdenes (DeleteOrder() para todas las órdenes).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Borra todas las órdenes limit/stop                                     |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se ejecuta correctamente, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
  {
   bool result=false;
   int  total=OrdersTotal();
//---
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
        {
         if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
         result|=DeleteOrder();
        }
     }
//---
   return(result);
  }