DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga.

virtual bool  CheckCloseLong()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga (método CheckCloseLong() del objeto Signal) y si se satisfacen, cierra la posición abierta (método CloseLong(...)).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el cierre de la posición larga o borrado de la orden limit/stop         |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- comprueba el cierre de las operaciones largas
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }