DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertDeleteOrderShort 

DeleteOrderShort

Borra la orden pendiente Sell Limit/Stop.

virtual bool  DeleteOrderShort()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Borra la orden pendiente Sell Limit/Stop (método OrderDelete(...) del objeto de la clase CTrade).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Borra la orden corta limit/stop                                    |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se ejecuta correctamente, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderShort()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }