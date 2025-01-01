//+------------------------------------------------------------------+

//| Borra la orden corta limit/stop |

//| ENTRADA: no. |

//| SALIDA: true si la operación se ejecuta correctamente, false en caso contrario. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrderShort()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}