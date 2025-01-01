DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTradeEventPositionVolumeChanged 

TradeEventPositionVolumeChanged

Manejador del evento "Volumen de la posición modificado".

virtual bool  TradeEventPositionVolumeChanged()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.