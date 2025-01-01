DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 CExpert TrailingOrderShort 

Modifica los parámetros de la orden pendiente Sell Limit/Stop.

virtual bool  TrailingOrderShort(
   double    delta    // delta
   )

Parámetros

delta

[in]  Precio delta.

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Modifica los parámetros de la orden pendiente Sell Limit/Stop (método OrderModify(...) del objeto de la clase CTrade).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing de la orden corta limit/stop                                  |
//| INPUT:  delta - price change.                                    |
//| SALIDA: true si la operación es exitosa, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- modifica la orden corta
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }