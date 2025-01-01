DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckTradeState 

CheckTradeState

Compara el estado actual con el guardado, y llama al manejador de evento correspondiente.

bool  CheckTradeState()

Valor devuelto

true si se ha manejado el evento; false en caso contrario.

Nota

Comprueba el número de posiciones, órdenes, transacciones y órdenes históricas comparando los valores guardados con el método HistoryPoint() . Si el historial de trading ha cambiado llama al manejador de evento correspondiente.