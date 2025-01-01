DocumentaciónSecciones
TradeEventPositionOpened

Manejador del evento "Posición abierta".

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.