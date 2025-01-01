DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMaxOrders 

MaxOrders (Método Get)

Obtiene la cantidad máxima de órdenes permitidas.

int  MaxOrders()

Valor devuelto

Cantidad máxima de órdenes permitidas.

MaxOrders (Método Set)

Establece la cantidad máxima de órdenes permitidas.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // valor nuevo
   )

Parámetros

max_orders

[in]  Valor nuevo de la cantidad máxima de órdenes permitidas.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

El número máximo de órdenes permitidas vale 1 de forma predeterminada.