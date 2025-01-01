- Init
CheckTrailingStopLong
Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga abierta.
|
virtual bool CheckTrailingStopLong()
Valor devuelto
true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.
Nota
Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga abierta (método CheckTrailingStopLong(...) del objeto Expert Trailing). Si las condiciones se satisfacen, modifica los parámetros de la posición (método TrailingStopLong(...)).
Implementación
|
//+------------------------------------------------------------------+