Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckTrailingStopLong 

CheckTrailingStopLong

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga abierta.

virtual bool  CheckTrailingStopLong()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición larga abierta (método CheckTrailingStopLong(...) del objeto Expert Trailing). Si las condiciones se satisfacen, modifica los parámetros de la posición (método TrailingStopLong(...)).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el trailing stop/profit de la posición larga                     |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopLong()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- comprueba el trailing stop de las operaciones largas
   if(m_trailing.CheckTrailingStopLong(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- operaciones trailing stop largas
      return(TrailingStopLong(sl,tp));
     }
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }