CompareMagic

Compara el ID del Asesor Experto (magia) con el valor especificado.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // valor a comparar
   )

Parámetros

magic

[in]  Valor a comparar.

Valor devuelto

true si son iguales, false en caso contrario.