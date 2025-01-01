DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTimeframesFlags 

TimeframesFlags

El método devuelve la bandera que indica los periodos temporales con una nueva barra.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // variable para la fecha y la hora
   )

Parámetros

time

[in]  Variable de tipo MqlDateTime para la nueva hora, pasada por referencia.

Valor devuelto

Devuelve la bandera que indica los periodos temporales con una nueva barra.