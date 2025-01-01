//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba la reversión de la posición larga |

//| ENTRADA: no. |

//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverseLong()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- comprueba la señal para revertir operaciones largas

if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));

//--- devuelve sin operaciones

return(false);

}