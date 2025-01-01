DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Comprueba las condiciones para revertir la posición larga.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valor devuelto

true si se ha ejecutado alguna operación, false en caso contrario.

Nota

Comprueba las condiciones para revertir la posición larga (método CheckReverseLong() del objeto Signal) y realiza la operación inversa de la posición larga actual (método ReverseLong(...)) si es necesario.

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba la reversión de la posición larga                                  |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- comprueba la señal para revertir operaciones largas
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }