OnChartEventProcess

Establece la bandera para procesar el evento OnChartEvent.

void OnChartEventProcess(

bool value

)

Parámetros

value

[in] Bandera para procesar el evento OnChartEvent.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera vale true, se procesa el evento OnChartEvent, de forma predeterminada, la bandera vale false.