Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCloseShort 

CloseShort

Cierra la posición corta.

virtual bool  CloseShort(
   double    price    // precio
   )

Parámetros

price

[in]  Precio.

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Cierra la posición corta (método Buy(...) del objeto de la clase CTrade).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cierre de la posición corta                                             |
//| ENTRADA:  price - precio de cierre.                                 |
//| SALIDA: true si la operación se ejecuta correctamente, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseShort(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));
  }