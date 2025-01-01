DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTradeEventPositionClosed 

TradeEventPositionClosed

Manejador del evento "Posición cerrada".

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.