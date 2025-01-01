DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTimeframeAdd 

TimeframeAdd

Añade el periodo de tiempo para realizar el seguimiento.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // periodo temporal
   )

Parámetros

period

[in]  Periodo temporal (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

Valor devuelto

Ninguno.