Manual de referencia de MQL5 Close Obtiene el elemento de la serie temporal Close por índice. double Close( int ind // índice ) Parámetros ind [in] Índice del elemento. Valor devuelto Si se ejecuta correctamente, devuelve el valor numérico del elemento de la serie temporal Close con el índice especificado, en caso contrario devuelve EMPTY_VALUE. Nota El valor EMPTY_VALUE se devuelve en dos casos: La serie temporal no se utiliza (no se establece el bit correspondiente). El índice del elemento está fuera del rango.