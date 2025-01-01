InitTrade

Inicializa el objeto Trade.

virtual bool InitTrade(

ulong magic,

CExpertTrade* trade=NULL

)

Parámetros

magic

[in] ID del Asesor Experto (utilizado en las solicitudes de trading).

trade

[in] Puntero al objeto CExpertTrade.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.