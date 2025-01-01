DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInitTrade 

InitTrade

Inicializa el objeto Trade.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // magia
   CExpertTrade*    trade=NULL   // puntero
   )

Parámetros

magic

[in]  ID del Asesor Experto (utilizado en las solicitudes de trading).

trade

[in]  Puntero al objeto CExpertTrade.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.