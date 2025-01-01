DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseInitPhase 

InitPhase

Obtiene la fase actual de la inicialización del objeto.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Valor devuelto

Fase actual de la inicialización del objeto.

Nota

El objeto se inicializa en varias fases:

1. Comienza la inicialización.

  - inicio              - después de finalizar el constructor
  - fin             - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente.
  - permitido          - llamada al método Init(...)
  - no permitido    - llamada al método ValidationSettings() y otros métodos de inicialización

2. Fase de establecimiento de parámetros. En esta fase es necesario establecer los parámetros del objeto utilizados en la creación de indicadores.

  - inicio             - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente
  - fin            - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente
  - permitido         - llamada a los métodos Symbol(...) y Period(...)
  - no permitido   - llamada a los métodos Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) y InitIndicators(...)

3. Comprobación de los parámetros.

  - inicio             - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente
  - fin            - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente
  - permitido         - llamada a los métodos Symbol(...), Period(...) y InitIndicators(...)
  - no permitido   - llamada a cualquier otro método de inicialización

4. Fin de la inicialización.

  - inicio             - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente
  - no permitido    - llamada de métodos de inicialización