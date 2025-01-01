- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
Obtiene la fase actual de la inicialización del objeto.
|
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Valor devuelto
Fase actual de la inicialización del objeto.
Nota
El objeto se inicializa en varias fases:
1. Comienza la inicialización.
- inicio - después de finalizar el constructor
- fin - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente.
- permitido - llamada al método Init(...)
- no permitido - llamada al método ValidationSettings() y otros métodos de inicialización
2. Fase de establecimiento de parámetros. En esta fase es necesario establecer los parámetros del objeto utilizados en la creación de indicadores.
- inicio - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente
- fin - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente
- permitido - llamada a los métodos Symbol(...) y Period(...)
- no permitido - llamada a los métodos Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) y InitIndicators(...)
3. Comprobación de los parámetros.
- inicio - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente
- fin - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente
- permitido - llamada a los métodos Symbol(...), Period(...) y InitIndicators(...)
- no permitido - llamada a cualquier otro método de inicialización
4. Fin de la inicialización.
- inicio - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente
- no permitido - llamada de métodos de inicialización