InitPhase

Obtiene la fase actual de la inicialización del objeto.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

Valor devuelto

Fase actual de la inicialización del objeto.

Nota

El objeto se inicializa en varias fases:

1. Comienza la inicialización.

- inicio - después de finalizar el constructor

- fin - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente.

- permitido - llamada al método Init(...)

- no permitido - llamada al método ValidationSettings() y otros métodos de inicialización

2. Fase de establecimiento de parámetros. En esta fase es necesario establecer los parámetros del objeto utilizados en la creación de indicadores.

- inicio - después de que el método Init(...) termine de ejecutarse correctamente

- fin - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente

- permitido - llamada a los métodos Symbol(...) y Period(...)

- no permitido - llamada a los métodos Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) y InitIndicators(...)

3. Comprobación de los parámetros.

- inicio - después de que el método ValidationSettings() termine de ejecutarse correctamente

- fin - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente

- permitido - llamada a los métodos Symbol(...), Period(...) y InitIndicators(...)

- no permitido - llamada a cualquier otro método de inicialización

4. Fin de la inicialización.

- inicio - después de que el método InitIndicators(...) termine de ejecutarse correctamente

- no permitido - llamada de métodos de inicialización