OnBookEvent

Manejador del evento OnBookEvent.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // símbolo
)

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo del evento OnBookEvent.

Valor devuelto

Ninguno.