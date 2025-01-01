//--- ejemplo de CObject::Save(int)

#include <Object.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CObject *object=new CObject;

//---

if(object!=NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- establece los datos del objeto

//--- . . .

//--- abre el archivo

file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!object.Save(file_handle))

{

//--- error al guardar el archivo

printf("Error al guardar el archivo %d!",GetLastError());

delete object;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

delete object;

}