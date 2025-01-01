Save
Guarda el elemento de la lista en el archivo.
virtual bool Save(
Parámetros
file_handle
[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen ()
Valor devuelto
true - si se ejecuta correctamente, false - en caso de error.
Nota
El método Save (int) de la clase CObject siempre devuelve true y no ejecuta ninguna acción. Si desea guardar los datos en un archivo desde una clase derivada, hay que implementar el método Save (int).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CObject::Save(int)