Save

Guarda el elemento de la lista en el archivo.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in]  Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen ()

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, false - en caso de error.

Nota

El método Save (int) de la clase CObject siempre devuelve true y no ejecuta ninguna acción. Si desea guardar los datos en un archivo desde una clase derivada, hay que implementar el método Save (int).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CObject::Save(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- establece los datos del objeto
   //--- . . .
   //--- abre el archivo
   file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Save(file_handle))
        {
         //--- error al guardar el archivo
         printf("Error al guardar el archivo %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete object;
  }