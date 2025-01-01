Clases de trading strategy

Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.

Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.

La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.

Base classes Descripción CExpertBase Clase base de todas las estrategias de trading CExpert Clase base de los asesores expertos CExpertSignal Clase base de las señales de trading CExpertTrailing Clase base de los Trailing Stop CExpertMoney Clase base de las clases de gestión del dinero

Trading signal classes Descripción CSignalAC El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Accelerator Oscillator. CSignalAMA El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa. CSignalAO El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Awesome Oscillator. CSignalBearsPower El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bears Power. CSignalBullsPower El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bulls Power. CSignalCCI El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Commodity Channel Index. CSignalDeM El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador DeMarker. CSignalDEMA El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Doble. CSignalEnvelopes El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Envelopes. CSignalFrAMA El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa Fractal. CSignalITF El módulo de filtrado de señales por tiempo. CSignalMACD El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador MACD. CSignalMA El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil. CSignalSAR El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador SAR Parabólico. CSignalRSI El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Fuerza Relativa. CSignalRVI El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Vigor Relativo. CSignalStoch El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del Oscilador Estocástico. CSignalTRIX El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Media Exponencial Triple. CSignalTEMA El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Triple. CSignalWPR El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Rango Porcentual de Williams.

Trailing Stop classes Descripción CTrailingFixedPips Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos CTrailingMA Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador Media Móvil CTrailingNone Una clase stub que no utiliza ningún algoritmo de Trailing Stop CTrailingPSAR Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico