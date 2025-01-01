DocumentaciónSecciones
Clases de trading strategy

Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.

Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.

La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.

Base classes

Descripción

CExpertBase

Clase base de todas las estrategias de trading

CExpert

Clase base de los asesores expertos

CExpertSignal

Clase base de las señales de trading

CExpertTrailing

Clase base de los Trailing Stop

CExpertMoney

Clase base de las clases de gestión del dinero

Trading signal classes

Descripción

CSignalAC

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Accelerator Oscillator.

CSignalAMA

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa.

CSignalAO

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Awesome Oscillator.

CSignalBearsPower

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bears Power.

CSignalBullsPower

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bulls Power.

CSignalCCI

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Commodity Channel Index.

CSignalDeM

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador DeMarker.

CSignalDEMA

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Doble.

CSignalEnvelopes

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Envelopes.

CSignalFrAMA

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa Fractal.

CSignalITF

El módulo de filtrado de señales por tiempo.

CSignalMACD

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador MACD.

CSignalMA

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil.

CSignalSAR

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador SAR Parabólico.

CSignalRSI

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Fuerza Relativa.

CSignalRVI

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Vigor Relativo.

CSignalStoch

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del Oscilador Estocástico.

CSignalTRIX

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Media Exponencial Triple.

CSignalTEMA

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Triple.

CSignalWPR

El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Rango Porcentual de Williams.

Trailing Stop classes

Descripción

CTrailingFixedPips

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos

CTrailingMA

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador Media Móvil

CTrailingNone

Una clase stub que no utiliza ningún algoritmo de Trailing Stop

CTrailingPSAR

Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico

Clases de gestión del dinero

Descripción

CMoneyFixedLot

Clase con un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.

CMoneyFixedMargin

Clase con un algoritmo de trading basado en el margen fijo predefinido.

CMoneyFixedRisk

Clase con un algoritmo de trading basado en el riesgo predefinido.

CMoneyNone

Clase con un algoritmo de trading basado en el tamaño de lote mínimo permitido.

CMoneySizeOptimized

Clase con un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.

 