- Clases base de los Asesores Expertos
- Módulos de señales de trading
- Trailing Stop Classes
- Clases de gestión del dinero
Clases de trading strategy
Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.
Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.
La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.
Base classes
Descripción
Clase base de todas las estrategias de trading
Clase base de los asesores expertos
Clase base de las señales de trading
Clase base de los Trailing Stop
Clase base de las clases de gestión del dinero
Trading signal classes
Descripción
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Accelerator Oscillator.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Awesome Oscillator.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bears Power.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Bulls Power.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Commodity Channel Index.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador DeMarker.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Doble.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Envelopes.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Adaptativa Fractal.
El módulo de filtrado de señales por tiempo.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador MACD.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador SAR Parabólico.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Fuerza Relativa.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Índice de Vigor Relativo.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del Oscilador Estocástico.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Media Exponencial Triple.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del indicador Media Móvil Exponencial Triple.
El módulo de las señales basadas en los modelos de mercado del oscilador Rango Porcentual de Williams.
Trailing Stop classes
Descripción
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en puntos fijos
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador Media Móvil
Una clase stub que no utiliza ningún algoritmo de Trailing Stop
Esta clase implementa un algoritmo de Trailing Stop basado en los valores del indicador SAR Parabólico
Clases de gestión del dinero
Descripción
Clase con un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.
Clase con un algoritmo de trading basado en el margen fijo predefinido.
Clase con un algoritmo de trading basado en el riesgo predefinido.
Clase con un algoritmo de trading basado en el tamaño de lote mínimo permitido.
Clase con un algoritmo de trading basado en el el tamaño de lote variable que depende de los resultados de las operaciones anteriores.