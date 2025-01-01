DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertClose 

Close

Cierra la posición abierta.

virtual bool  Close()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Cierra la posición (método PositionClose() del objeto de la clase CTrade).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cierra la posición                                                   |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }