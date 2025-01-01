DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTradeEventOrderModified 

TradeEventOrderModified

Manejador del evento "Orden pendiente modificada".

virtual bool  TradeEventOrderModified()

Valor devuelto

El método de la clase CExpert no hace nada y siempre devuelve true.