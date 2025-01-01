DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertCheckTrailingStopShort 

CheckTrailingStopShort

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta abierta.

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta abierta (método CheckTrailingStopShort(...) del objeto Expert Trailing). Si las condiciones se satisfacen, modifica los parámetros de la posición (método TrailingStopShort(...)).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el trailing stop/profit de la posición corta                    |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- comprueba las operaciones trailing stop cortas
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- operaciones cortas trailing stop
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }