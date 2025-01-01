DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 / Biblioteca estándar / Módulos de estrategias / Clases base de los Asesores Expertos / CExpert / InitParameters 

InitParameters

Inicializa los parámetros del Asesor Experto.

virtual bool  InitParameters()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La función InitParameters() de la clase base CExpert no hace nada y siempre devuelve true.